Організатори Global Poker Awards вручать нагороди у 20 номінаціях. Головне запитання – хто забере статуетку "гравця року"?

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Традиційні фаворити

Багато представників ери покерного буму все ще залишаються популярними, з'являються на WSOP та інших великих турнірах. Тож не дивно, що у списках претендентів на перемогу є імена Даніеля Негреану, Філа Гельмута та Майка Матусова. Протягом року всі вони активно грали у покер, спілкувалися з ком'юніті та не збираються завершувати кар'єру.

Майк Матусов (зліва) вітає Філа Гельмута / Фото PokerNews

Відеоблоги Негреану про WSOP отримали позитивні відгуки серед глядачів. Його робота дає унікальну нагоду відчути атмосферу Світової серії покеру, розпорядок дня та навіть емоції за столом, що приваблює публіку. Матусов не просто знімав відеоблоги, а ще й вів власний підкаст. Гельмут, здається, завжди залишатиметься однією з найяскравіших особистостей у покері.

Молоді та прогресивні

У 2022 році існує набагато більше способів отримати покерний контент, ніж у 2002 або 2012 році. Ютуб, твіч та інші відео- та потокові платформи надають любителям гри необмежені можливості для перегляду покеру щодня. Але щоб завоювати аудиторію, потрібен талант і харизма.

Щодо відеоблогів, то за останні роки набули популярності молоді Бред Оуен, Ендрю Нім та Райан Депауло. У 2021 році з'явилося ще кілька нових імен, що заслуговують на увагу.

Ендрю Нім (зліва) з Бредом Оуеном / Фото runitup.com

Окремо варто відзначити Дага Полка. Це один з найкумедніших і водночас найбільш суперечливих представників професії. За останній час засновник Upswing Poker влаштував хедз-ап челендж з Даніелем Негреану, запустив підкаст та викупив покер-рум у Техасі. Дага Полка теж вважають одним із фаворитів на статуетку "покерного Оскару".

Організатори Global Poker Awards назвуть імена переможців 18 лютого під час церемонії у Лас-Вегасі.