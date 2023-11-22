Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен одержал свою 53-ю победу в формуле-1, выиграв Гран-При в Лас-Вегасе. Очевидно, общение с популярным комментатором покера Джо Стэплтоном накануне оказалось для нидерландца фартовым.

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Джо Стэплтон общается с Максом Ферстаппеном / Фото Cardmates



Покерные комментаторы Джо Стэплтон и Джеймс Хартиган / Фото Cardmates

Визит королевы автоспорта в Лас-Вегас впервые с 1982 года не могли пропустить и другие покерные селебы, ведь многие из них живут в столице игры. Фил Хельмут, скажем, наслаждался бешеными скоростями болидов в компании самого титулованного олимпийца в истории Майкла Фелпса. Последний, кто не знает, после большого спорта пересел за овальный стол.

Вот так Фелпс изысканно потролил легенду игры. Мол, у него 23 олимпийских золота и для этого понадобилось всего 30 заплывов. Хельмут же свои 17 браслетов WSOP собирал почти 35 лет.



Покеристка Мария Хо / Фото Cardmates

Отлично потусила на гран-при Лас-Вегаса и одна из самых успешных покеристок в истории Мария Хо. Вместе с коллегами по цеху Андре Аккарди и Арли Шабаном американка побывала в боксах чемпионской конюшни Ред Булл и без фото на память не осталась.



Покеристы на гран-при Лас-Вегаса / Фото Cardmates