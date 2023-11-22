Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен здобув свою 53-тю перемогу у формулі-1, тріумфувавши на Гран-Прі Лас-Вегаса. Вочевидь, спілкування із популярним покерним коментатором Джо Степлтоном напередодні виявилось для нідерландця фартовим.

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Джо Степлтон спілкується із Максом Ферстаппеном / Фото Cardmates



Покерні коментатори Джо Степлтон та Джеймс Хартіган / Фото Cardmates

Візит королеви автоспорту до Лас-Вегаса уперше з 1982 року не могли пропустити й інші покерні селеби, адже багато з них мешкають у столиці гри. Філ Хельмут, скажімо, насолоджувався шаленими швидкостями болідів в компанії найтитулованішого олімпійця в історії Майкла Фелпса. Останній, хто не знає, після великого спорту пересів за овальний стіл.

Ось так Фелпс вишукано потролив легенду гри. Мовляв, у нього 23 олімпійських золота і для цього знадобилось лише 30 запливів. А Хельмут свої 17 браслетів WSOP збирав майже 35 років.



Покеристка Марія Хо / Фото Cardmates

Добряче потусила на гран-прі Лас-Вегаса й одна із найбільш успішних покеристок в історії Марія Хо. Разом із колегами по цеху Андре Аккарді та Арлі Шабаном американка побувала у боксах чемпіонської стайні Ред Бул і без фото на пам’ять не залишилась.



Покеристи на гран-прі Лас-Вегаса / Фото Cardmates