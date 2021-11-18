Невероятное везение сопровождало хорошую игру Корая Альдемира на протяжении всего турнира. Регуляр турниров хайроллеров и видный представитель немецкой школы покера вышел за финальный стол явным чип-лидером и уверенно держал преимущество до самого хедз-апа. Там удача едва не отвернулась, но в решающей момент сказался более высокий уровень понимания игры.

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В хедз-апе Альдемир оказался против американца Джорджа Холмса – игрока-любителя с одним ITM в живых турнирах. Немецкий игрок начинал дуэль с двукратным преимуществом по фишкам, но оппонент смело блефовал и даже перехватил лидерство.

Я немного нервничал, когда потерял статус чип-лидера. Последние 5-6 дней выдались особенно напряженными. Удавалось поспать по 5 часов в сутки. В последней раздаче я играл с планом чек-коллить ривер потому, что Холмc был способен на блеф,

– рассказал Корай Альдемир.

Ключевая раздача случилась в глубине 80 ББ. Альдемир наловил две пары с флопа и сыграл чек-рейз. Холмс не выбросил свою руку c двумя овер картами, а на терне получил топ-пару. На чек Альдемира после ривера Холмс решил запушить, допустив фатальную ошибку. Немецкий игрок показал оппоненту две пары и помчал праздновать победу к своим друзьям.

Корай Альдемир празднует с друзьями / Фото reviewjournal.com

Пейджамп между первым и вторым местом Главного События был огромным. Джордж Холмс получил 4,3 миллиона долларов, Корай Альдемир почти в 2 раза больше. Всего в турнире было сделано 6 650 входов.

Немецкий игрок впервые познакомился с покером познакомился в 16 лет. В 18 начал играть фрироллы. До победы в Главном Событии Корай Альдемир дважды бывал за финальным столом турниров WSOP, но останавливался в нескольких шагах от победы. Теперь его имя навсегда останется в истории Мировой серии покера.

Корай Альдемир выиграл 8 миллионов долларов / Фото reviewjournal.com ​