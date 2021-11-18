Неймовірне везіння супроводжувало впевнену гру Корая Альдеміра протягом усього турніру. Регуляр хайролерських турнірів та яскравий представник німецької школи покеру пробився за фінальний стіл у статусі чип-лідера та впевнено тримав перевагу до самого хедз-апу. Саме вищий рівень розуміння гри дозволив йому довести справу до перемоги.

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У хедз-апі Корай Альдемір опинився проти американця Джорджа Холмса – гравця-аматора з одним ITM у живих турнірах WSOP. Німець розпочинав дуель з дворазовою перевагою за фішками, але суперник сміливо блефував та навіть перехопив лідерство.

Я трохи нервував, коли втратив статус чип-лідера. Останні 5-6 днів видалися особливо напруженими. Вдавалося спати по 5 годин на добу. В останній роздачі я грав із планом чек-колити рівер. Холмс був здатний на блеф,

– розповів Корай Альдемір.

Вирішальна роздача трапилася у глибині 80 ББ. Альдемір наловив дві пари з флопа та зіграв чек-рейз. Холмс не викинув свою руку з двома овер картами, а на тьорні спіймав топ-пару. На чек Альдеміра після рівера Холмс вирішив запушити, припустившись фатальної помилки. Німецький гравець показав супернику дві пари та помчав святкувати перемогу до своїх друзів.

Корай Альдемір після останньої роздачі / Фото reviewjournal.com

Пейджамп між першим та другим місцем Головної Події був величезним. Джордж Холмс отримав 4,3 мільйона доларів, Корай Альдемір – 8. Загалом у турнірі було зроблено 6 650 входів.

Німецький гравець вперше познайомився з покером у 16 ​​років. У 18 почав грати фріроли. До перемоги у Головній Події Корай Альдемір двічі був за фінальним столом турнірів WSOP, але зупинявся за кілька кроків від перемоги. Тепер його ім'я назавжди залишиться в історії Світової серії покеру.

Корай Альдемір виграв 8 мільйонів доларів / Фото reviewjournal.com ​