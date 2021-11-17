Свой путь за 6-значными призовыми голландец начал с отборочного турнира за 1030 баксов и выполнил миссию полностью.

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На финальный стол "LittleMonk" вышел с чиплидерским стеком, преодолев поле из почти 150 регистраций. Самая маленькая выплата – чуть больше 46 тысяч долларов – "темную лошадку" не интересовала. Этот приз, к слову, пополнил банкролл единственного за столом представителя постсоветского пространства Константина Маслака.

А вот чип-лидер сполна оправдывал свой статус в компании серьезных регуляров. В 3-макс голландец, правда, несколько потерял контроль над ситуацией, но дважды возвращал себе утраченные позиции. В конце концов, и в хедз-апе "LittleMonk" столкнулся с трудностями. Решающую схватку дебютант начинал с вдвое меньшим стеком, чем у его соперника.

Им оказался маститый регуляр Фабиано "MarkyAurelio" Ковальски. Бразилец, однако, играл спустя рукава, чего только стоит раздача, которая резко изменила расклад сил в хедз-апе. Ковальски на флопе сравнял олл-ин соперника только с туз-хай. Перехватив инициативу, голландец уже победу не отпустил. Свои инвестиции "LittleMonk" приумножил почти в 300 раз и выиграл 298 113 долларов.