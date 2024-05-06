"Был близок к легендарному результату": чемпион Украины – о выступлении на EPT

Константин Kostya_Jock Гольский добился лучшего среди украинцев результат на этапе Европейского покерного тура. После завершения фестиваля Костя поделился своими эмоциями и ближайшими планами.

Семерым украинцам удалось стать призерами Главного события EPT в Монте-Карло, а выше всех забрался именно Гольский. Константин финишировал 35-м среди более тысячи участников и получил 20 тысяч долларов призовых. Хотя Kostya_Jock убежден, что мог достичь даже большего.

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На самом деле были смешанные чувства. Я был очень близко к легендарному результату, но не повезло во многих ситуациях. Все бы сложилось по-другому, если бы в большой раздаче сопернику по риверу не доехало 4 аута. Или если бы я выиграл ту монетку с А-К в Q-Q. С другой стороны, прошел очень далеко и сделал очень хороший экшн для всех, поэтому здесь доволен,

– рассказывает Костя.

В общем 2024 год складывается для Гольского более чем успешно. Чуть раньше ему удалось выиграть один из турниров чемпионата Украины во Львове. И это при том, что до сих пор основной специализацией Kostya_Jock был онлайн-покер, а не живая игра. Впрочем, теперь Костя, очевидно, твердо настроен развиваться и в этом аспекте.

Скорее всего, сыграю Кубок Украины, а потом – WSOP в США. Очень волнуюсь, но и очень хочется. Это должен быть невероятный опыт. Еще между этим всем планирую поиграть SCOOP немного. Хотя в идеале бы отдохнуть от тяжелой игры, возможно это и сделаю,

– раскрыл свои планы украинец.

Легендарная Мировая серия покера (WSOP) стартует в Лас-Вегасе уже в конце мая и немалый украинский десант будет принимать в фестивале активное участие.

Везучий чемпион EPT

Победителем Главного события EPT в Монте-Карло стал представитель Нидерландов Дирк ван Люк, которому удалось выиграть несколько невероятных раздач, когда его судьба в турнире висела на волоске. Дирк получил 1 миллион евро.