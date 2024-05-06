"Був близьким до легендарного результату": чемпіон України – про виступ на EPT

Костянтин Kostya_Jock Гольський добився найкращого серед українців результат на етапі Європейського покерного туру. Після завершення фестивалю Костя поділився своїми емоціями та найближчими планами.

Сімом українцям вдалося стати призерами Головної події EPT в Монте-Карло, а найвище забрався саме Гольський. Костянтин фінішував 35-м серед понад тисячі учасників та отримав 20 тисяч доларів призових. Хоча Kostya_Jock переконаний, що міг досягти навіть більшого.

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Насправді були змішані відчуття. Я був дуже близько до легендарного результату, але не пощастило у багатьох ситуаціях. Все б склалося по-іншому, якби у великій роздачі супернику по ріверу не доїхало 4 аути. Чи якби я виграв ту монетку з А-К в Q-Q. З іншого боку, пройшов дуже далеко й зробив дуже гарний екшн для всіх, тому тут задоволений,

– розповідає Костя.

Загалом 2024 рік складається для Гольського більш ніж успішно. Трохи раніше йому вдалося виграти один з турнірів чемпіонату України у Львові. І це при тому, що досі основною спеціалізацією Kostya_Jock був онлайн-покер, а не жива гра. Втім, тепер Костя, вочевидь, твердо налаштований розвиватися і в цьому аспекті.

Скоріш за все, зіграю Кубок України, а згодом – WSOP у США. Дуже хвилююся, але й дуже хочеться. Це повинен бути неймовірний досвід. Ще поміж цим всім планую пограти SCOOP трохи. Хоча в ідеалі б відпочити від важкої гри, можливо це й зроблю,

– розкрив свої плани українець.

Легендарна Світова серія покеру (WSOP) стартує у Лас-Вегасі вже наприкінці травня і чималий український десант братиме у фестивалі активну участь.

Везучий чемпіон EPT

Переможцем Головної події EPT у Монте-Карло став представник Нідерландів Дірк ван Люк, якому вдалося виграти кілька неймовірних роздач, коли його доля в турнірі висіла на волосині. Дірк отримав 1 мільйон євро.