Необычный и очень гуманный инцидент случился незадолго до старта финального стола "живого" турнира WPT Venetian. Одному из участников решающего этапа Роланду Роките понадобилась срочная операция. Его конкуренты получили шанс на легкий пейджамп, но не воспользовались этой возможностью.

За несколько часов до старта финалки о беде узнал товарищ Роланда Рокиты известный регуляр Федор Хольц и, благодаря соцсетям, вышел на организаторов турнира. Те, в свою очередь, поставили в известность игроков. В конце концов, все соперники австрийца единодушно приняли решение доиграть финальный стол, когда Роланд Рокита вернется в строй.

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Значительно меньше повезло американцу Упешке да Силве, который в конце прошлого года потерял из-за болезни возможность побороться за звание чемпиона мира по покеру. Покериста дисквалифицировали из-за положительного теста на коронавирус перед стартом финалки WSOP Main Event. Эти два разных случая должны вызвать резонанс в покерном комьюнити.