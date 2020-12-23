Картина российского режиссера Тимура Бекмамбетова "Игрок" появится на экранах еще до конца этого года.

Главную роль сыграл актер родом из Украины Гоша Куценко. Также участие в фильме принял Коля Серьга.

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По сюжету картины, преподаватель университета в последний день года пытается наладить свою жизнь. В частности, он хочет улучшить отношения с женой, заработав много денег.

Отметим, что покер довольно часто появляется в центре сюжета больших картин. В частности, в этом году Мартин Скорсезе стал исполнительным продюсером фильма "Карточный счетчик".