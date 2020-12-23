Коля Серьга и Гоша Куценко снялись в фильме о покере
Картина российского режиссера Тимура Бекмамбетова "Игрок" появится на экранах еще до конца этого года.
Главную роль сыграл актер родом из Украины Гоша Куценко. Также участие в фильме принял Коля Серьга.
Читайте также: Как достичь успехов в покере и в шахматах: рейтинг универсальных интеллектуалов
По сюжету картины, преподаватель университета в последний день года пытается наладить свою жизнь. В частности, он хочет улучшить отношения с женой, заработав много денег.
Отметим, что покер довольно часто появляется в центре сюжета больших картин. В частности, в этом году Мартин Скорсезе стал исполнительным продюсером фильма "Карточный счетчик".
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Успешный бизнесмен и покерист пожертвует большой выигрыш на благотворительность23 декабря 2020 , 12:02
-
Василий "mystery_xx" Воринка: "С покером познакомился, когда мне было семь лет"17 декабря 2020 , 16:13
-
Заработал миллионы и попрощался с покером: известный хайроллер завершил карьеру19 декабря 2020 , 09:15