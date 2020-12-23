Коля Сєрьга і Гоша Куценко знялися у фільмі про покер
Картина російського режисера Тимура Бекмамбетова "Гравець" з’явиться на екранах ще до кінця цього року.
Головну роль зіграв актор родом з України Гоша Куценко. Також участь у фільмі взяв Коля Сєрьга.
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За сюжетом картини, викладач університету в останній день року намагається налагодити своє життя. Зокрема, він хоче покращити стосунки з дружиною, заробивши багато грошей.
Відзначимо, що покер доволі часто постає в центрі сюжетів великих картин. Зокрема, цього року Мартін Скорсезе став виконавчим продюсером фільму "Картковий лічильник".
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