Картина російського режисера Тимура Бекмамбетова "Гравець" з’явиться на екранах ще до кінця цього року.

Головну роль зіграв актор родом з України Гоша Куценко. Також участь у фільмі взяв Коля Сєрьга.

Читайте також: Як досягти успіхів у покері і у шахах: рейтинг універсальних інтелектуалів

За сюжетом картини, викладач університету в останній день року намагається налагодити своє життя. Зокрема, він хоче покращити стосунки з дружиною, заробивши багато грошей.

Відзначимо, що покер доволі часто постає в центрі сюжетів великих картин. Зокрема, цього року Мартін Скорсезе став виконавчим продюсером фільму "Картковий лічильник".