Кейси рассказывает, что познакомилась с покером еще в 2009-м, но серьезно начала увлекаться интеллектуальной игрой около десяти лет назад. Она попробовала себя и в роли стримера, и комментатором трансляций, и в последнее время все чаще участвует в живых турнирах.

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Яркая внешность делает Лин Милс едва ли не главной звездой любого турнира, где она участвует и, что важнее – часто заставляет соперников недооценивать девушку. За что, мгновение приходится платить.



Кейси Лин Милс / Инстаграм-страница покеристки

Я довольно медленно развивалась как игрок, но, пожалуй, не знаю никого, кто бы любил эту игру так сильно, как я. Я просто обожаю покер. Эта страсть позволяла не покидать игру, несмотря на все трудности. В конце концов, я начала больше верить в себя, в свои навыки. Думаю, раньше у меня были проблемы с этим. Я усердно работала над психологией последние годы и это дало результат,

– рассказывает Кейси.

При этом Лин Милс признается, что главным делом жизни для нее остается воспитание сына – отсюда и никнейм "Покерная мамочка". Поэтому покеристка не может играть столько же турниров, как другие профессионалы и поэтому к каждому относится с максимальной ответственностью. В то же время еще и успевает проводить "исследования" за столами.

Я училась на биолога. Очень люблю природу и животных. Раньше планировала изучать поведение приматов, чем, в определенном смысле, и занимаюсь, играя в покер,

– говорит покеристка.



Кейси Лин Милс / Инстаграм-страница покеристки

В начале 2024 года Кейси выиграла два чемпионских перстня WSOP Circuit в течение нескольких дней, заработав более 80 тысяч долларов. Еще более 40 тысяч долларов добавила к своему банкроллу благодаря седьмому месту на одном из турниров WPT Voyage – уникальной серии, проходившей на круизном лайнере. Но почему-то складывается впечатление, что это только начало свершений "Покерной мамочки" за столами.



Кейси Лин Милс / Инстаграм-страница покеристки



Кейси Лин Милс / Инстаграм-страница покеристки



Кейси Лин Милс / Инстаграм-страница покеристки