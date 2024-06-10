Кейсі розповідає, що познайомилася з покером ще у 2009-му, але серйозно почала захоплюватися інтелектуальною грою близько десяти років тому. Вона спробувала себе і у ролі стрімера, і коментатором трансляцій, та останнім часом усе частіше бере участь у живих турнірах.

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Яскрава зовнішність робить Лін Мілс чи не головною зіркою будь-якого турніру, де вона бере участь та, що важливіше – часто змушує суперників недооцінювати дівчину. За що, миттю доводиться платити.



Кейсі Лін Мілс / Інстаграм-сторінка покеристки

Я досить повільно розвивалася як гравець, але, мабуть, не знаю нікого, хто б любив цю гру так сильно, як я. Я просто обожнюю покер. Ця пристрасть дозволяла не покидати гру, попри усі труднощі. Зрештою, я почала більше вірити у себе, у свої навички. Думаю, раніше у мене були проблеми із цим. Я старанно працювала над психологією останні роки і це дало результат,

– розповідає Кейсі.

При цьому Лін Мілс зізнається, що головною справою життя для неї залишається виховання сина – звідси і нікнейм "Покерна мамця". Тож покеристка не може грати стільки ж турнірів, як інші професіонали і тому до кожного ставиться з максимальною відповідальністю. Водночас ще й встигає проводити "дослідження" за столами.

Я вчилася на біолога. Дуже люблю природу і тварин. Раніше планувала вивчати поведінку приматів, чим, у певному сенсі, і займаюся, граючи у покер,

– каже покеристка.



Кейсі Лін Мілс / Інстаграм-сторінка покеристки

На початку 2024 року Кейсі виграла два чемпіонські персні WSOP Circuit упродовж кількох днів, заробивши понад 80 тисяч доларів. Ще понад 40 тисяч доларів додала до свого банкролу завдяки сьомому місцю на одному з турнірів WPT Voyage – унікальної серії, що відбувалася на круїзному лайнері. Та чомусь складається враження, що це лише початок звершень "Покерної мамці" за столами.



Кейсі Лін Мілс / Інстаграм-сторінка покеристки



Кейсі Лін Мілс / Інстаграм-сторінка покеристки



Кейсі Лін Мілс / Інстаграм-сторінка покеристки