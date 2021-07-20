Канадская миллионерша выиграла турнир, раскрутившись с половины блайнда

В марте этого года Ванесса Кейд ошеломила покерную тусовку, выиграв самый масштабный в истории юбилейный Sunday Million. Фантастический занос не заставил канадку почивать на лаврах, Кейд продолжает разрывать онлайн.

В масштабном Sunday Million Ванесса Кейд побила поле из почти 70 тысяч соперников и выиграла более 1,5 миллиона долларов, однако, продолжает штурмовать средние лимиты.

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На днях девушка отметилась победой в турнире за 55 долларов, где продемонстрировала незаурядные волевые качества. В топ-15 Кейд шла чип-лидером, но проиграла 4 подряд коин-флипа и осталась только с 0,5 большого блайнда.

Это Ванессу отнюдь не остановило, канадка совершила невероятный камбэк и забрала главный приз – 29 628 долларов.