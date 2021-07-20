Как выяснилось, членом этого условного клуба является и звезда популярного сериала "Очень странные дела" и совсем свежего блокбастера от Marvel "Черная вдова" Дэвид Харбор.

В интервью онлайн-журналу First We Feast Харбор признался, что в свое время был участником не совсем легальных кэш-игр по высоким ставкам в подпольных клубах Нью-Йорка:

Да, я раньше играл за некоторыми столами с очень высокими ставками. Лично я никогда не был свидетелем того, чтобы что-то пошло не так. Длительное время эти заведения работали потому, что договаривались с копами. А потом случилась одна история: пара мужчин ворвалась с дробовиками и случайно один из них выстрелил и убил деда. Все это было совсем не так романтично, как вы представляете.

Не могли обойти в интервью и культового для всех покеристов фильма "Шулеры", тем более Харбору было что рассказать и по этому поводу:

В этом фильме все показали действительно так, как я видел своими глазами в реальности. Я играл за одним столом с теми ребятами, что написали сценарий. И знаю мужчину, который был прототипом Тедди КГБ. Внешне он совсем не похож на Джона Малковича, он похож на какого-то тупого маленького чувака. Но так или иначе, это был действительно прекрасный момент в андерграундной жизни Нью-Йорка и мне хотелось бы, чтобы он длился вечно.

Те, кому позволяет знание английского, могут посмотреть все интервью в оригинале, тем более происходило оно в специфическом формате. На протяжении разговора Харбор ел куриные крылышки со все более острым соусом…