Як з’ясувалося членом цього умовного клубу є і зірка популярного серіалу "Дивні дива" та зовсім свіжого блокбастеру від Marvel "Чорна вдова" Девід Харбор.

В інтерв’ю онлайн-журналу First We Feast Харбор зізнався, що свого часу був учасником не зовсім легальних кеш-ігор з високими ставками у підпільних клубах Нью-Йорка:

Так, я раніше грав за деякими столами із дуже високими ставками. Особисто я ніколи не був свідком того, щоб щось пішло не так. Тривалий час ці заклади працювали тому, що домовлялися із копами. А потім трапилася одна історія: пара чоловіків увірвалася з дробовиками і випадково один з них вистрелив та вбив діда. Все це було зовсім не так романтично, як ви уявляєте.

Не могли оминути в інтерв’ю і культового для усіх покеристів фільму "Шулери", тим більше Харбору було що розказати і з цього приводу:

У цьому фільмі усе показали дійсно так, як я бачив на власні очі в реальності. Я грав за одним столом з тими хлопцями, що написали сценарій. І знаю чоловіка, який був прототипом Тедді КГБ. Зовні він зовсім не схожий на Джона Малковіча, він схожий на якогось тупого маленького чувака. Але так чи інакше, це був дійсно прекрасний момент в андерґраундному житті Нью-Йорка і мені хотілося б, щоб він тривав вічно.

Ті, кому дозволяє знання англійської можуть подивитися усе інтерв’ю в оригіналі, тим більше відбувалося воно в специфічному форматі. Впродовж розмови Харбор їв курячі крильця зі щоразу гострішим соусом…