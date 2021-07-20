Канадська мільйонерка виграла турнір, розкрутившись із половини блайнда

У березні цього року Ванесса Кейд приголомшила покерну тусовку, вигравши наймасштабніший в історії ювілейний Sunday Million. Фантастичний занос не змусив канадійку спочивати на лаврах, Кейд продовжує розривати онлайн.

В масштабному Sunday Million Ванесса Кейд побила поле із майже 70 тисяч суперників і виграла понад 1,5 мільйони доларів, утім, продовжує штурмувати середні ліміти.

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Днями дівчина відзначилась перемогою в турнірі за 55 доларів, де продемонструвала неабиякі вольові якості. В топ-15 Кейд йшла чип-лідером, але програла 4 поспіль коін-фліпа і залишилась лише із 0,5 великого блайнда.

Це Ванессу аж ніяк не зупинило, канадійка здійснила неймовірний камбек і забрала головний приз – 29 628 доларів.