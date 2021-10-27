Новый вид спорта успешно освоил эстонский гроссмейстер Оттомар Ладва. Четырехкратный чемпион Эстонии по шахматам пополнил свой послужной список еще одним престижным покерным трофеем.

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Ладва уже не в первый раз принимает участие в онлайн-турнире Super MILLIONS, где бай-ин стоит 10 300 долларов, а победа оценивается шестизначными призовыми. Расклады перед заключительным отрезком ивента, как показал чип-каунт, причисляли Оттомара к списку главных фаворитов на победу.

Именно эстонец начал борьбу за финальным столом в статусе чип-лидера. Главным соперником Ладви считали звездного хайроллера Артура Мартиросяна, который лишь тремя блайндами уступал лидеру таблицы перед стартом топ-9. В конце концов, именно они и сыграли в хедз-апе.



Оттомар Ладва за покерным столом / newsakmi.com

Судьбу титула решил неудачный блеф в исполнении Мартиросяна, который при равных стеках пошел в разнос с разномастными 9-3. Разминувшись с доской, Артур поставил три барреля с 9-хай, последний под олл-ин соперника. Эстонец две пары – тузы / пятерки – выбрасывать не собирался.

У россиянина, в конце концов, осталось лишь 4 больших блайнда и камбэк уже не состоялся. Оттомар Ладва, следовательно, уже второй раз триумфовал в турнире Super MILLIONS, на этот раз победу эстонца оценили в 286,8 тысячи долларов.