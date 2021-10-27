Новий вид спорту успішно освоїв естонський гросмейстер Оттомар Ладва. Чотириразовий чемпіон Естонії із шахів поповнив свій послужний список ще одним престижним покерним трофеєм.

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Ладва уже не вперше бере участь в онлайн-турнірі Super MILLIONS, куди бай-ін коштує 10 300 доларів, а перемога оцінюється 6-значними призовими. Розклади перед заключним відрізком івенту, як показав чип-каунт, зараховували Оттомара до списку головних фаворитів на перемогу.

Саме естонець розпочав боротьбу за фінальним столом у статусі чип-лідера. Головним суперником Ладви вважали зіркового хайролера Артура Мартіросяна, який лише трьома блайндами поступався лідеру таблиці перед стартом топ-9. Зрештою, саме естонець із росіянином зіграли у хедз-апі.



Оттомар Ладва за покерним столом / newsakmi.com

Долю титулу вирішив невдалий блеф у виконанні Мартіросяна, який при рівних стеках вичудив із різномастими 9-3. Розминувшись із дошкою, Артур поставив три бареля із 9-хай, останній під ол-ін суперника. Естонець дві пари – тузи/п’ятірки – викидати не збирався.

В росіянина, зрештою, залишилось лише 4 великих блайнди і фантастичний камбек не відбувся. Оттомар Ладва, відтак, уже вдруге трімуфував в турнірі Super MILLIONS, цього разу перемогу естонця оцінили у 286,8 тисяч доларів.