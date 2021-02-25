Сенсационной победой Оттомара Ладвы завершился престижный турнир Super High Roller WPT.

Заплатить приличный бай-ин в 25 500 долларов решили 70 покеристов, и только 11 из них в итоге пробились в призовую зону. Среди них и 25-летний Оттомар Ладва. Эстонец – профессиональный шахматист. Он четыре раза выигрывал чемпионат своей страны, а в 2016 году заработал статус гроссмейстера.

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При этом Ладва не новичок и в покере. В частности, в 2019 он выиграл один из сайд-ивентов EPT Barcelona, ​​заработав более 200 тысяч долларов. В прошлом году Оттомар активно играл WSOP Online, в течение которого аж 13 раз попадал в призы. Но именно успех на Super High Roller WPT стал пока самым покерным достижением успешного шахматиста.

В хедз-апе эстонцу пришлось соревноваться с одним из самых успешных турнирных игроков в истории Джастином Бономо. Более того, знаменитый канадец вышел в финальную дуэль со стеком в 4 раза больше чем у Оттомара! Решающая дуэль продолжалась более двух часов и за это время Ладва сумел вырвать победу в куда более опытного соперника. Наградой для представителя Эстонии стали крупнейшие призовые в карьере – 529 тысяч долларов. Бономо досталось 327 тысяч за второе место.