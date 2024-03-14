4 миллиона долларов вознаграждения за терпение: Элтон Цанг выиграл турнир после 70 попыток

Представитель Гонконга Элтон Цанг стал чемпионом самого дорогого турнира этапа Triton Series, который проходит в корейском Чеджу.

Несмотря на заоблачный бай-ин в 150 тысяч долларов, соревнования собрали аж 117 входов (44 из них – реентри), сформировав впечатляющий призовой фонд в 17,5 миллиона долларов.

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В призовую зону в итоге попали двадцать покеристов (минимальная выплата – 228 тысяч). Главным неудачником стал самый успешный британский турнирный игрок Стивен Чидвик (более 55 миллионов долларов призовых за карьеру). Он покинул турнир на 21-й строчке. Чидвик выставил все свои фишки в центр стола с A-J, но не нашел на доске усиления против пары валетов Марио Мосбека. Сам австриец, правда, до финалки тоже не добрался, вылетев четырнадцатым.

В решающей же битве сошлись двое талантливых азиатских игроков – Элтон Цанг из Гонконга и китаец Биао Динг. Первый заходил в хедз-ап с преимуществом по стеку и, несмотря на серьезное сопротивление оппонента, сумел его отстоять. Для Цанга это был уже 71-й турнир Triton Series и 11-й финальный стол, но победить ему до сих пор не удавалось. Наградой за терпение стали невероятные 4,2 миллиона долларов призовых. Серебряному призеру достались 2,8 миллиона.

Результаты финального стола

Элтон Цанг (Гонконг) – 4 210 000 долларов Биао Динг (Китай) – 2 870 000 долларов Майк Востон (Канада) – 1 895 000 Лианг Ху (Китай) – 1 563 000 Джеймс Чен (Тайвань) – 1 254 000 Алекс Кулев (Болгария) – 983 000 Ванг Йе (Китай) – 737 000 Шон Уинтер (США) – 544 000 Сэм Графтон (Великобритания) – 422 000

Солидный успех украинского профессионала

Украинский покерист Владимир Паламар финишировал четвертым в статусном турнире GGMillions с бай-ином 10 300 долларов. Этот успех принес нашему земляку 150 тысяч долларов.