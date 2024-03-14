4 миллиона долларов вознаграждения за терпение: Элтон Цанг выиграл турнир после 70 попыток

14 марта 2024, 15:28
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Triton Series

Представитель Гонконга Элтон Цанг стал чемпионом самого дорогого турнира этапа Triton Series, который проходит в корейском Чеджу.

Несмотря на заоблачный бай-ин в 150 тысяч долларов, соревнования собрали аж 117 входов (44 из них – реентри), сформировав впечатляющий призовой фонд в 17,5 миллиона долларов.

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В призовую зону в итоге попали двадцать покеристов (минимальная выплата – 228 тысяч). Главным неудачником стал самый успешный британский турнирный игрок Стивен Чидвик (более 55 миллионов долларов призовых за карьеру). Он покинул турнир на 21-й строчке. Чидвик выставил все свои фишки в центр стола с A-J, но не нашел на доске усиления против пары валетов Марио Мосбека. Сам австриец, правда, до финалки тоже не добрался, вылетев четырнадцатым.

В решающей же битве сошлись двое талантливых азиатских игроков – Элтон Цанг из Гонконга и китаец Биао Динг. Первый заходил в хедз-ап с преимуществом по стеку и, несмотря на серьезное сопротивление оппонента, сумел его отстоять. Для Цанга это был уже 71-й турнир Triton Series и 11-й финальный стол, но победить ему до сих пор не удавалось. Наградой за терпение стали невероятные 4,2 миллиона долларов призовых. Серебряному призеру достались 2,8 миллиона.

Результаты финального стола

  1. Элтон Цанг (Гонконг) – 4 210 000 долларов
  2. Биао Динг (Китай) – 2 870 000 долларов
  3. Майк Востон (Канада) – 1 895 000
  4. Лианг Ху (Китай) – 1 563 000
  5. Джеймс Чен (Тайвань) – 1 254 000
  6. Алекс Кулев (Болгария) – 983 000
  7. Ванг Йе (Китай) – 737 000
  8. Шон Уинтер (США) – 544 000
  9. Сэм Графтон (Великобритания) – 422 000

Солидный успех украинского профессионала

Украинский покерист Владимир Паламар финишировал четвертым в статусном турнире GGMillions с бай-ином 10 300 долларов. Этот успех принес нашему земляку 150 тысяч долларов.

Автор: Віталій Гливінський