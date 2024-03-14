4 мільйони доларів винагороди за терпіння: Елтон Цанг виграв турнір після 70 спроб

Представник Гонконгу Елтон Цанг став чемпіоном найдорожчого турніру етапу Triton Series, що триває у корейському Чеджу.

Попри захмарний бай-ін у 150 тисяч доларів, змагання зібрали аж 117 входів (44 з них – реентрі), сформувавши вражаючий призовий фонд у 17,5 мільйона доларів.

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До призової зони у підсумку потрапили двадцять покеристів (мінімальна виплата – 228 тисяч). Головним невдахою став найуспішніший британський турнірний гравець Стівен Чідвік (понад 55 мільйонів доларів призових за кар’єру). Він покинув турнір на 21-й сходинці. Чідвік виставив усі свої фішки у центр столу з A-J, але не знайшов на дошці підсилення проти пари валетів Маріо Мосбека. Сам австрієць, щоправда, до фіналки теж не дістався, вилетівши чотирнадцятим.

У вирішальній же битві зійшлися двоє талановитих азійських гравців – Елтон Цанг з Гонконгу та китаєць Біао Дінг. Перший заходив у хедз-ап з перевагою за стеком і, попри серйозний спротив опонента, зумів її відстояти. Для Цанга це був уже 71-й турнір Triton Series та 11-й фінальний стіл, але перемогти йому досі не вдавалося. Нагородою за терпіння стали неймовірні 4,2 мільйона доларів призових. Срібному призеру дісталися 2,8 мільйона.

Результати фінального столу

Елтон Цанг (Гонконг) – 4 210 000 доларів Біао Дінг (Китай) – 2 870 000 Майк Востон (Канада) – 1 895 000 Ліанг Ху (Китай) – 1 563 000 Джеймс Чен (Тайвань) – 1 254 000 Алекс Кулев (Болгарія) – 983 000 Ванг Йе (Китай) – 737 000 Шон Вінтер (США) – 544 000 Сем Графтон (Велика Британія) – 422 000

Солідний успіх українського професіонала

Український покерист Володимир Паламар фінішував четвертим у статусному турнірі GGMillions з бай-іном 10 300 доларів. Цей успіх приніс нашому земляку 150 тисяч доларів.