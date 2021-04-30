Билл Перкинс – очень успешный американский бизнесмен, специализирующийся на инвестициях в энергетической сфере. При этом, едва ли не главным его увлечением является игра в покер с самыми высокими ставками.

Топовые регуляры, с которыми часто играет Билл, в основном, по-доброму высмеивают его покерные навыки, хотя Перкинс и показал несколько неплохих результатов на турнирах хайроллеров. Сам он никогда особо не озаботился оценкой собственной игры от других покеристов. Ведь имея миллионы долларов на счету, Билл может себе позволить играть в свое удовольствие.

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Тем не менее, как и большинство успешных людей Перкинс стремится постоянно развиваться. Поэтому он решил обогатить собственный покерный арсенал благодаря тренировочной сессии с Дагом Полком.

Полк хоть и постоянно заявляет, что не получает удовольствие от покера и хочет навсегда покинуть игру, все же остается одним из лучших специалистов в хедз-ап Холдеме. Не так давно он "обобрал" Даниэля Негреану более чем на миллион долларов, а теперь преподал урок Перкинсу. За десять часов, что соперники отыграли за двумя столами, Билл проиграл Полку 220 тысяч долларов.

Проиграл 5,5 бай-инов Дагу за 1650 раздач. Совершил две ужасные ошибки. Первую я знал, что допускаю, но должен был узнать, какие у него карты! Вторая случилась из-за того, что я неправильно понял свои спектры и это стоило мне трех бай-инов. Конечно, были и другие ошибки, но не такие грубые. Если я поработаю над этим, то думаю, что стану серьезным оппонентом в будущем. С нетерпением жду возможности испытать себя в матче против Лэндона Тайса.

Перкинс имеет в виду дуэль с новой звездой хайстейкс-кэша 21-летним Лендоном Тайсом. Соперники должны сыграть 20 тысяч раздач с блайндами 200/400 долларов. Правда, о конкретной дате противостояния оппоненты еще не договорились.