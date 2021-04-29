Горе-преступники подошли к делу без должной подготовки – пистолеты взять не забыли, а вот о маскировке не подумали, любезно позируя перед видеокамерами. В конце концов, грабители слегка переоценили финансовые возможности участников покерных посиделок. Рискованное дело принесло парням всего лишь 3 000 долларов.

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Для местных законов – это не аргумент, ребят накажут очень строго. На Аляске такое преступление относят к категории А, следовательно, каждому грозит до 20 лет заключения и штраф в 250 000 долларов. Одному из представителей банды его перспективы уже очертили персонально. Полиция поймала Антуйона Аразо, который уже побывал за решеткой в 2016-ом. Двое его приспешников продолжают скрываться.