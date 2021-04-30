Біл Перкінс – дуже успішний американський бізнесмен, який спеціалізується на інвестиціях у енергетичній сфері. При цьому, чи не головним його захопленням є гра у покер із найвищими ставками.

Топові регуляри, з якими часто грає Біл, здебільшого, по-доброму висміюють його покерні навички, хоча Перкінс і показав кілька непоганих результатів на турнірах хайролерів. Сам він ніколи особливо не переймався оцінкою власної гри від інших покеристів. Адже, зважаючи на мільйонні статки, Біл може собі дозволити грати у своє задоволення.

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Проте, як і більшість успішних людей Перкінс прагне постійно розвиватися. Тож він вирішив збагатити власний покерний арсенал, завдяки тренувальній сесії із Дагом Полком.

Полк хоч і постійно заявляє, що не отримує задоволення від покеру та хоче назавжди покинути гру, все ж залишається одним із найкращих спеціалістів у хедз-ап Холдемі. Не так давно він "обібрав" Даніеля Негреану на понад мільйон доларів, тепер от дав коштовний урок Перкінсу. За десять годин, що суперники відіграли за двома столами, Біл програв Полкові 220 тисяч доларів.

Програв 5,5 бай-інів Дагу за 1650 роздач. Зробив дві жахливі помилки. Першу я знав, що допускаю, але повинен був дізнатися, які у нього карти! Друга трапилася через те, що я не правильно зрозумів свої чарти і це коштувало мені трьох бай-інів. Звісно, були й інші помилки, але не такі грубі. Якщо я попрацюю над цим, то думаю, що стану серйозним опонентом у майбутньому. З нетерпінням чекаю на можливість випробувати себе у матчі проти Лендона Тайса.

Перкінс має на увазі дуель із новою зіркою хайстейкс-кешу 21-річним Лендоном Тайсом. Суперники повинні зіграти 20 тисяч роздач з блайндами 200/400 доларів. Щоправда, про конкретну дату протистояння опоненти ще не домовилися.