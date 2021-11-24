Всего неделю назад мы рассказывали об успехе "Маленького монаха" в элитном турнире за 10 300 долларов Super MILLIONS. Гроза авторитетов снова выстрелил в этом же ивенте.

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"LittleMonk" не ищет легких путей и не прочь сэкономить. Голландец снова квалифицировался в Super MILLIONS через сателлит за 1 050 баксов. В главном событии "LittleMonk" также не тушевался – снова попал на финальный стол, и снова добрался до хедз-апа.

Там голландца ждал непростой экзамен в лице опытного регуляра Андраша "probirs" Немета, который таки остановил неудержимого "Монаха". В ключевом банке венгр разоблачил блеф соперника со стрит-дро, вооружившись лишь третьей парой.

А уже в следующей раздаче голландец капитулировал окончательно – поехал с 10-9 против Q-Q. Тем не менее, "LittleMonk" снова положил в карман шестизначные призовые – 222 314 долларов. А вот Андраш Немет пополнил банкрол на 284,7 К долларов.