Лише тиждень тому ми розповідали про успіх "Маленького монаха" в елітному турнірі за 10 300 доларів Super MILLIONS Гроза авторитетів знову вистрелив у цьому ж івенті.

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"LittleMonk" не шукає легких шляхів і не проти зекономити. Голландець знову кваліфікувався в Super MILLIONS через сателіт за 1 050 баксів. В головній події "LittleMonk" також не тушувався – знову потрапив на фінальний стіл, і знову добрався до хедз-апу.

Там на голландця чекав непростий іспит в особі досвідченого регуляра Андраша "probirs" Немета, який таки зупинив нестримного "Монаха". В ключовому банку угорець викрив блеф суперника із стріт-дро, озброївшись лише третьою парою.

А вже у наступній роздачі голландець капітулював остаточно – поїхав із 10-9 проти Q-Q. Тим не менш, "LittleMonk" знову поклав до кишені шестизначні призові – 222 314 доларів. А от Андраш Немет поповнив банкрол на 284,7 К доларів.