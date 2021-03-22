В ведущем украинском руме PokerMacth все стремительнее набирает обороты масштабная весенняя серия турниров SunnyPont.

На прошлой неделе сразу три спортсмена записали в свой актив триумфальные дубли. Уже по две победы на Sunny PONT сумели оформить pavel1100, parlament55 и стример PokerMatch Влад Betman95!

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Кроме чемпионских трофеев серия приносит своим участникам и солидные денежные дивиденды. На этот момент уже 3237 покеристов отметились в ITM. Обновился и рекорд по заработанным призовым за один турнир, теперь его удерживает спортсмен с ником fl111. Он стал триумфатором субботнего миллионника Gladiolus PKO, пополнив банкролл на 88 151 гривну (+63,768 грн КО)!

Не менее насыщенной обещает стать и новая неделя в рамках Sunny PONT! Соревнования и далее будут проходить каждый день, а самым престижным ивентом станет очередной супертурнир с гарантией 1 000 000 гривен!

[Sunny PONT #66] Lotus PKO 1 000 000 стартует в субботу, 27 марта, в 19:00, и его победитель вполне может поставить новый рекорд по заработанным призовым!

В акции "Sunny PONT Турниромания", где игроки получают очки за каждого выбитого соперника в любом турнире серии, появился очевидный лидер. Им стал спортсмен pavel1100, который набрал уже 846 баллов. На втором месте разместился betman95 (803 очка), а замыкает первую тройку titamir (701 очко). Напомним, что победитель Турниромании получит 50 000 гривен, а сумму из 250 000 гривен призовых разделят 40 лучших нокаутеров!