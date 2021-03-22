Гравці PokerMatch розіграли вже майже 10 000 000 гривень у серії SunnyPont
В провідному українському румі PokerMacth все стрімкіше набирає обертів масштабна весняна серія турнірів SunnyPont.
Джерело:PokerMatch
На минулому тижні одразу троє спортсменів записали до свого активу тріумфальні дублі. Уже по дві перемоги на Sunny PONT зуміли оформити pavel1100, parlament55 і стрімер PokerMatch Влад Betman95!
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Окрім чемпіонських трофеїв серія приносить своїм учасникам і солідні грошові дивіденди. У цю мить вже 3 237 покеристів відмітилися в ITM. Оновився й рекорд із зароблених призових за один турнір, тепер його утримує спортсмен із ніком fl111. Він став тріумфатором суботнього мільйонника Gladiolus PKO, поповнивши банкрол на 88 151 гривню (+63,768 грн КО).
Не менш насиченим обіцяє стати і новий тиждень в рамках Sunny PONT! Змагання й далі відбуватимуться кожного дня, а найпрестижнішим івентом стане черговий супертурнір із гарантією 1 000 000 гривень!
[Sunny PONT #66] Lotus PKO 1 000 000 стартує в суботу, 27 березня, о 19:00, і його переможець цілком може поставити новий рекорд із зароблених призових!
В акції "Sunny PONT Турніроманія", де гравці отримують очки за кожного вибитого суперника в будь-якому турнірі серії, з'явився очевидний лідер. Ним став спортсмен pavel1100, який набрав уже 846 балів. На другому місці роташувався betman95 (803 очка), а замикає першу трійку titamir (701 очко). Нагадаємо, що переможець Турніроманії отримає 50 000 гривень, а загальні 250 000 гривень призових розділять 40 найкращих нокаутерів!
Імена усіх переможців серії Sunny PONT та повний розклад майбутніх турнірів шукайте на офіційному сайті PokerMatch.
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