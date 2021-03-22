В провідному українському румі PokerMacth все стрімкіше набирає обертів масштабна весняна серія турнірів SunnyPont.

На минулому тижні одразу троє спортсменів записали до свого активу тріумфальні дублі. Уже по дві перемоги на Sunny PONT зуміли оформити pavel1100, parlament55 і стрімер PokerMatch Влад Betman95!

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Окрім чемпіонських трофеїв серія приносить своїм учасникам і солідні грошові дивіденди. У цю мить вже 3 237 покеристів відмітилися в ITM. Оновився й рекорд із зароблених призових за один турнір, тепер його утримує спортсмен із ніком fl111. Він став тріумфатором суботнього мільйонника Gladiolus PKO, поповнивши банкрол на 88 151 гривню (+63,768 грн КО).

Не менш насиченим обіцяє стати і новий тиждень в рамках Sunny PONT! Змагання й далі відбуватимуться кожного дня, а найпрестижнішим івентом стане черговий супертурнір із гарантією 1 000 000 гривень!

[Sunny PONT #66] Lotus PKO 1 000 000 стартує в суботу, 27 березня, о 19:00, і його переможець цілком може поставити новий рекорд із зароблених призових!

В акції "Sunny PONT Турніроманія", де гравці отримують очки за кожного вибитого суперника в будь-якому турнірі серії, з'явився очевидний лідер. Ним став спортсмен pavel1100, який набрав уже 846 балів. На другому місці роташувався betman95 (803 очка), а замикає першу трійку titamir (701 очко). Нагадаємо, що переможець Турніроманії отримає 50 000 гривень, а загальні 250 000 гривень призових розділять 40 найкращих нокаутерів!

Імена усіх переможців серії Sunny PONT та повний розклад майбутніх турнірів шукайте на офіційному сайті PokerMatch.