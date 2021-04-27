Американский покерист Том Клогстон стал создателем настоящего "магического" трюка во время финального стола турнира Lonestar Poker Series в Техасе.

Для покеристов привычная практика во время олл-ина "заказывать" следующую карту у дилера: тот, кому нужен туз, будет кричать "Ace from the space" ("Туз из космоса"), другой будет молить закрыть флеш или стрит-дро. Конечно, иногда покеристы действительно видят на борде ту карту, о которой мечтали, но случается это на так часто. Поэтому если кто-то угадает одну-две карты – это уже небольшое чудо. Предсказать же все 5 карт, которые появятся на борде, казалось бы, вообще невозможно. По крайней мере, так было до недавнего времени…

Когда в турнире за 400 долларов в Хьюстоне оставалось 7 игроков, Том Клогстон поставил ол-ин с парой валетов в руке. Он получил колл от Дона Айнгара, который показал A-J. Как только карты оказались в центре стола, Том спрогнозировал, что на флопе будут 8-9-10 и ... именно эти карты выложил дилер. Далее Клогстон "попросил" пиковую четверку и снова не ошибся, чем вызвал немалое восхищение других участников финалки. Когда же Том точно спрогнозировал еще и червовую двойку на ривере, всем в комнате осталось лишь хвататься за голову.

В конце концов телепатический дар Тома как неожиданно проявился, так и исчез. Выиграть турнир ему не удалось, хотя и третье место вряд ли можно назвать неудачей. Клогстон получил 4 475 долларов призовых и, конечно, уже стал звездой Youtube.