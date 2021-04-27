Американський покерист Том Клогстон став творцем справжнього "магічного" трюку під час фінального столу турніру Lonestar Poker Series у Техасі.

Для покеристів звична практика під час ол-іну "замовляти" наступну карту у дилера: той, кому потрібен Туз кричатиме "Ace from the space" ("Туз із космосу"), інший благатиме закрити флеш- чи стріт-дро. Звісно, іноді покеристи дійсно бачать на борді ту карту, про яку мріяли, але трапляється це на так часто. Тому, якщо хтось вгадає одну-дві карти – це вже невеличке диво. Передбачити ж усі 5 карт, що з’являться на борді, здавалося б, узагалі неможливо. Принаймні, так було донедавна…

Коли в турнірі за 400 доларів у Х’юстоні залишалося 7 гравців, Том Клогстон поставив ол-ін із парою валетів у руці. Він отримав кол від Дона Айнгара, який показав A-J. Як тільки карти опинилися в центрі столу, Том спрогнозував, що на флопі будуть 8-9-10 і … саме ці карти виклав дилер. Далі Клогстон «попросив» пікову четвірку і знову не помилився, чим викликав неабияке захоплення інших учасників фіналки. Коли ж Том точно спрогнозував ще й червову двійку на рівері, всім у кімнаті залишилося лише хапатися за голову.

Зрештою, телепатичний дар Тома, як несподівано проявився, так і незабаром зник. Виграти турнір йому не вдалося, хоча й третє місце навряд чи можна назвати невдачею. Клогстон отримав 4 475 доларів призових і, звісно, уже став зіркою Youtube: