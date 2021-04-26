Украинский покерист с ником "Lucky-lucky" занял третье место в дорогом турнире. Наш игрок сполна оправдал выбранный им никнейм.

Главное событие серии GGSF собрало почти семь тысяч входов по 1,5 тысячи долларов. Общий призовой фонд составил 10 миллионов баксов!

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Эти соревнования можно окрестить настоящим праздником андердогов, ведь до финального стола не досидел ни один известный профессионал. Поэтому основную часть пирога разделили ноунеймы.

Приятно, что в списке призеров есть украинец. Наш "Lucky-lucky" сумел занять третье место и заработал 670 тысяч долларов! Учитывая то, что информации об этом игроке немного, вероятнее всего, это самый крупный выигрыш "Lucky-lucky" в карьере.

То же самое можно сказать и о чемпионе. Им стал игрок из Австрии "KingKongjoel", который заработал 1,1 миллиона баксов призовых. Интересно, что до главного события GGSF он сыграл всего шесть онлайн-турниров с этого аккаунта.