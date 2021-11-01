Покером сначала называлась совсем другая карточная игра, в которой использовали колоду из 20 карт. В неё входили десятки, валеты, дамы, короли и тузы. Каждый игрок получал на руки по 5 карт, после чего проходил круг торговли и игроки показывали свои комбинации.

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Покер называли "игрой лодочников", поскольку карты пользовалась популярностью во время путешествий на баржах. Эту игру ассоциировали с жуликами и мошенниками благодаря возможности блефа. Чем искуснее игрок мог запутать оппонентов во время торгов, тем больше денег он получал. Надо отметить, что блеф и сейчас является неотъемлемой частью современной игры в покер. Только опытные игроки могут умело провернуть этот прием в нужный момент, чтобы выиграть большой банк.

Во второй половине 19 века покер активно распространяется по всему миру и находит поклонников в разных городах. Уже через 10 лет после первого упоминания в него начинают играть привычной колодой, которая состоит из 52-х карт.

Американцы играют в покер, 1882 год / Фото Сardmates

Особое развитие покеру принесла, как ни странно, гражданская война в США. Солдаты частенько выбирали карты, чтобы скрасить досуг, придумывая различные варианты игр. Так зарождаются новые разновидности покера – Семикарточный Стад и Разз. Появляется новая комбинация карт – стрит.

В начале 20 века покер получает новые разновидности игры. Так называемый High-Low, а еще позже в 1925 году в газетах появляется первое упоминание о привычной теперь Омахе и Холдеме. В те времена никто не думал о турнирах, играли исключительно кэш. Причём в роли стека зачастую выступало любое имущество игрока, начиная от револьвера и заканчивая наручными часами.

Турнирный же покер появился намного позже. Первое упоминание о создании полноценных многостоловых соревнований датируется 1970 годом, когда была основана мировая серия WSOP.

Турнир WSOP 1970 года / Фото Рoker.ru

Сейчас покер – это уже профессиональная игра, где есть множество программ для улучшения своих игровых характеристик, достаточно литературы и возможностей поработать тренера. Покер перерос в полноценный спорт, где проводятся официальные соревнования и вручаются награды и звания чемпионов мира.