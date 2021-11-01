Снова поиграть бок о бок с легендой повезло участникам турнира для игроков в возрасте от 60 лет. Ивент для опытных спортсменов вызвал большой интерес – Дойл Брансон попал в килополяну почти из 2 тысяч входов.

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На длительную дистанцию ​​легендарный Texas Dolly, правда, не нацелился, дал шанс побороться за золотой браслет младшим спортсменам. Играя в собственное удовольствие, Брансон быстро растерял стартовый стек и вылетел на 6-4 против карманных тузов.

Дойл Брансон на WSOP в этом году. Видео:

Быстрый вылет совсем не огорчил члена "Зала славы покера". С улыбкой на лице Дойл Брансон оседлал свой скутер и отправился отдыхать. Все-таки на Мировой покерной серии легендарный американец свою миссию уже выполнил.



Дойл Брансон на WSOP / фото PokerNews

Около 35 лет назад Брансон вторично торжествовал в Главном событии WSOP, а всего за карьеру собрал 10 золотых браслетов. В активе легенды более 6 миллионов долларов призовых в офлайн-покере. Но самое главное – безграничное уважение и любовь со стороны соперников и фанатов во всех уголках мира покера.