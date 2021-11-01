Покером спочатку називали зовсім іншу, де використовувалася колода з 20 карт. Там були лише десятки, валети, дами, королі та тузи. Кожен гравець отримував по 5 карт, після чого відбувалося одне коло торгів і всі гравці показували комбінації.

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Покер називали "грою човнярів", оскільки карти користувалися популярністю під час подорожей на баржах. Цю гру асоціювали з шахраями через можливість блефу. Чим майстерніше гравець міг заплутати опонентів під час торгів, тим більше грошей він отримував. Слід зазначити, що блеф і зараз є необхідною складовою сучасної гри в покер. Тільки досвідчені гравці можуть вміло застосувати цю хитрість у потрібний момент, щоб виграти великий банк.

У другій половині 19 сторіччя покер активно розповсюджується різними країнами світу. Вже через 10 років після першої згадки у нього починають грати звичною колодою, яка нараховує 52 карти.

Американці грають у покер, 1882 рік / Фото Сardmates

Особливого розвитку покеру принесла, як не дивно, громадянська війна в США. Солдати часто обирали карти, як розвагу для дозвілля, вигадуючи різні варіанти ігор. Так зароджуються нові різновиди покеру – Семикартковий Стад і Разз. З'являється нова комбінація карт – стріт.

На початку 20 сторіччя покер отримує нові різновиди гри. Так званий High-Low, а ще пізніше – у 1925 році в газетах з'являється перша згадка про звичні зараз Омаху і Холдем. Тоді ніхто не думав про турніри, а грали виключно кеш. Причому в ролі стека найчастіше виступало майно гравця. Це міг бути навіть револьвер або дорогий годинник.

Турнірний покер з'явився набагато пізніше. Перша згадка про гру за декількома столами одночасно датується 1970 роком, коли було засновано світову серію покеру WSOP.

Турнір WSOP 1970 року / Фото Рoker.ru

Зараз покер – це вже професійна гра, де є безліч програм для покращення своїх ігрових характеристик, достатньо літератури та можливостей попрацювати з кваліфікованим тренером. Покер переріс у повноцінний спорт, де проводяться офіційні змагання та вручаються нагороди та звання чемпіонів світу.