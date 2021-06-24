Хельмут "вытряс" у Негреану еще 200 тысяч долларов

Фил Хельмут выиграл третью хедз-ап дуэль у Даниэля Негреану. В сумме американец забрал у канадца 350 тысяч баксов.

Напомним, первые две встречи титанов покера в рамках High Stakes Duel также выиграл Фил, в сумме заработав 150 тысяч "зеленых". Негреану решил рискнуть и вызвал Хельмута и на третий поединок. Соперники внесли в банк по 200 тысяч долларов.

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Этот матч напоминал американские горки. Инициатива и лидерство кочевали из рук в руки. Сначала дела шли лучше у фаворита матча Негреану, но впоследствии канадец растранжирил преимущество и примерил статус андердога.

Тут уж канадец продемонстрировал характер. Он смог отыграться, но в конце концов, не без помощи фортуны, Фил все же довел дуэль до победы.

По регламенту High Stakes Duel, американец может с чистой совестью забрать заработанные 350 тысяч долларов, а канадец больше не имеет права требовать реванш.

Отметим, что до разгрома Негреану Хельмут также уверенно обыграл другого легендарного покериста Антонио Эсфандиари.