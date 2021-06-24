Хельмут "витряс" з Негреану ще 200 тисяч доларів

Філ Хельмут виграв третю хедз-ап дуель у Даніеля Негреану. В сумі американець забрав у канадця 350 тисяч баксів.

Нагадаємо, перші дві зустрічі титанів покеру в рамках High Stakes Duel також виграв Філ, у сумі заробивши 150 тисяч "зелених". Негреану вирішив ризикнути і викликав Хельмута й на третій поєдинок. Суперники внесли в банк по 200 тисяч доларів.

Читайте також: Український покер-рум приготував щедрий подарунок для своїх регулярів

Цей матч нагадував американські гірки. Ініціатива та лідерство кочували з рук в руки. Спершу краще справи йшли у фаворита матчу Негреану, але згодом канадець розтринькав перевагу і приміряв статус андердога.

Тут вже канадець продемонстрував характер. Він зміг відігратися, але врешті не без допомоги фортуни Філ все ж довів дуель до перемоги.

За регламентом High Stakes Duel, американець може з чистою совістю забрати зароблені 350 тисяч доларів, а канадець більше не має права вимагати реванш.

Зазначимо, що до розгрому Негреану Хельмут також впевнено обіграв іншого легендарного покериста Антоніо Есфандіарі.