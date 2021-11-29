Любителей "живого" покера в Украине ждет насыщенное завершение года. Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта совместно с PokerMatch организовывает грандиозную live-серию в Харькове с 11 по 19 декабря.

Интересно Эксперт PokerMatch сыграл в элитном турнире за 10 300 долларов

В турнирах серии определятся чемпионы Украины в разных покерных дисциплинах. Всего в программе запланировано 7 титульных ивентов, а финальным аккордом станет Главное событие Ukrainian Championship Grand Final с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен.

Также участников Гранд-финала ждет специальный турнир USPF President Super KO, благотворительный ивент, событие Amateur Ukrainian Championship, которое состоится при поддержке Федерации спортивного покера и киберспорта, где игроки будут бороться за 500 000 гривен.

Отобраться в турниры Amateur Ukrainian Championship и Main Event можно с помощью онлайн-сателлитов на PokerMatch. Старт отбора уже 3 декабря.

Live-серия в Харькове станет качественной проверкой сил для лучших покеристов страны в преддверии нового сезона популярной серии PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv, которая состоится в январе 2022 года.