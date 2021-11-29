На поціновувачів "живого" покеру в Україні чекає насичене завершення року. Всеукраїнська федерація спортивного покеру за підтримки Міністерства молоді та спорту України спільно з PokerMatch організовує грандіозну live-серію у Харкові з 11 по 19 грудня.

Цікаво Експерт PokerMatch зіграв в елітному турнірі за 10 300 доларів

У турнірах серії визначаться чемпіони України у різних покерних дисциплінах. Всього у програмі заплановано 7 титульних івентів, а фінальною битвою стане Головна подія Ukrainian Championship Grand Final з гарантованим призовим фондом 1 000 000 гривень.

Також учасників Гранд-фіналу чекає спеціальний турнір USPF President Super KO, благочинний івент, подія Amateur Ukrainian Championship, що відбудеться за підтримки Федерації спортивного покеру та кіберспорту, де гравці змагатимуться за 500 000 гривень.

Відібратися до турнірів Amateur Ukrainian Championship та Main Event можна за допомогою онлайн-сателітів на майданчику руму PokerMatch. Старт відбору вже 3 грудня.

Live-серія у Харкові стане якісною перевіркою сил для найкращих покеристів країни напередодні нового сезону популярної серії PokerMatch UA Millions Grand Opening Kyiv, яка відбудеться у січні 2022 року.