Тремзін став жертвою кулера, виставившись на префлопі із 10-10. Канадець Тімоті Адамс, озброївшись кишеньковими королями, відправив росіянина відпочивати на 51-му місці.

Читайте також: Грандіозний фінал року на PokerMatch: 26 500 000 гривень гарантії у Winter Poker Cup

Через кілька годин у Super Millions сформувався фінальний стіл, розбірки за яким стартують у вівторок ввечері. Кожен із топ-9 собі уже гарантував 48 496 доларів призових. Чемпіон отримає майже 312 тисяч доларів. Із флагманської позиції боротьбу за фіналкою розпочне Томас Мюльокер, який має за спиною майже 91 великий блайнд.

Австрієць, щоправда, зарядив в турнір одразу 5 набоїв і все ще грає в мінус. Це вже 12 фінальний стіл Super Millions для Мюльокера, але Томас в цьому турнірі ще не перемагав. Інша справа Ніклас Астедт, який полює уже за п’ятим титулом цього престижного івенту. Маститий швед стартує із третім стеком – 73,7 ВВ – і традиційно є одним із головних фаворитів на перемогу.