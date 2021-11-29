Он стал жертвой кулера, выставившись на префлопе с 10-10. Канадец Тимоти Адамс, вооружившись карманными королями, отправил россиянина отдыхать на 51-м месте.

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Через несколько часов в Super Millions сформировался финальный стол, разборки за которым стартуют во вторник вечером. Каждый из топ-9 уже гарантировал себе 48 496 долларов призовых. Чемпион получит почти 312 тысяч долларов. С флагманской позиции борьбу за финалкой начнет Томас Мюльокер, имеющий за спиной почти 91 большой блайнд.

Австриец, правда, зарядил в турнир сразу 5 патронов и все еще играет в минус. Это уже 12 финальный стол Super Millions для Мюльокера, но Томас в этом турнире еще не побеждал. Другое дело Никлас Астедт, который охотится уже за пятым титулом этого престижного ивента. Маститый швед стартует с третьим стеком – 73,7 ВВ – и традиционно является одним из главных фаворитов на победу.