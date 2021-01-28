33 сессия хедз-ап матча двух титанов покера началась с мини-скандала.

Даниэль решил затягивать время и брать по 20 секунд на каждый ход, даже самый простой и очевидный.

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Это, конечно, вызвало недоумение у зрителей и экспертов. Излишне говорить, что и сам Даг был мягко говоря не в восторге от такой "стратегии" Негреану:

Просто жалкое поведение! На каждое действие требуется 20 секунд: ждет 20 секунд перед тем, как чекнуть на флопе. Затягивает время, чтобы уменьшить темп игры. Просто ужасная игра!

В конце, Полку даже пришлось взять перерыв и пожаловаться арбитру челленджа Филу Гальфонду. Тот как-то смог убедить Даниэля не затягивать время и матч продолжился в своем обычном темпе.

Даг наказал соперника за такие выходки по-спортивному: за 500 раздач он выиграл 136 тысяч долларов. Теперь, за чуть более чем 5 тысяч раздач, Полк выигрывает у Негреану 708 тысяч долларов!