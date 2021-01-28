33 сесія хедз-ап матчу двох титанів покеру розпочалася з міні-скандалу.

Даніель вирішив затягувати час. Брати по 20 секунд на кожен хід, навіть найпростіший і найочевидніший.

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Це, звісно, викликало подив у глядачів і експертів. Зайве говорити, що й сам Даг був м'яко кажучи не в захваті від такої "стратегії" Неграну:

Просто жалюгідна поведінка Неграну! На кожну дію чекати 20 секунд: чекає 20 секунд перед тим, як чекнути на флопі. Затягує час, щоб зменшити темп гри. Просто жахлива гра!

Врешті Полку навіть довелося взяти перерву і поскаржитися арбітрові челенджу Філові Гальфонду. Той якось зміг переконати Даніеля не затягувати час і матч продовжився у значно жвавішому темпі.

Даг покарав суперника за такі витівки по-спортивному: він за 500 роздач виграв 136 тисяч доларів. Тепер, за трохи більше, ніж 5 тисяч роздач, Полк виграє у Негреану 708 тисяч баксів!