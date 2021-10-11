Мартиросян в статусе чип-лидера шел к очередному титулу за виртуальными столами. Артур собрал больше всех фишек в турнире за 2 625 долларов, когда в игре оставалось всего 5 участников.

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Однако, на финишной прямой россиянин начал клевать носом, не помогла и яркая иллюминация, которую регуляр задействовал для сопротивления чарам Гипноса. Мартиросян, следовательно, отключился прямо перед монитором и проснулся, когда турнир уже закончился.

Каково же было удивление покериста, когда он увидел себя на второй строчке итогового лидерборда. Мартиросян заработал в сит-ауте 30 297 долларов призовых. Дело в том, что будущий чемпион турнира Бруно Волкман собственноручно "позаботился" о трех спортсменах. А вот хедз-ап для бразильца стал самым легким в карьере – 40 402 доллара призовых.