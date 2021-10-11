Мартіросян у статусі чип-лідера йшов до чергового титулу за віртуальними столами. Артур зібрав найбільше фішок в турнірі за 2 625 доларів, коли у грі залишалось лише 5 учасників.

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Однак, на фінішній прямій росіянин почав куняти, не допомогла і яскрава ілюмінація, яку регуляр задіяв для опору чарам Гіпноса. Мартіросян, відтак, відключився просто перед монітором і прокинувся, коли турнір уже завершився.

Яким же було здивування покериста, коли він побачив себе на другій сходинці підсумкового лідерборду. Мартіросян заробив в сіт-ауті 30 297 доларів призових. Річ у тім, що майбутній чемпіон турніру Бруно Волкман власноруч "подбав" про трьох спортсменів. А от хедз-ап для бразильця став найлегшим у кар’єрі – 40 402 доларів призових.