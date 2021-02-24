Артура Мартиросяна хорошо знают в покерном сообществе – он один из самых успешных турнирных хайроллеров последнего времени.

Большинство своих громких побед Артур одержал за виртуальными столами. В онлайне его призовые измеряются миллионами долларов. А вот в живых соревнованиях Мартиросян до недавнего времени не мог похвастаться значительными успехами. Он хоть и выиграл более 700 тысяч долларов, но ни разу не становился триумфатором турнира.

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Исправить это Артуру удалось на этапе мирового покерного тура (WPT), который сейчас проходит в Сочи. Соревнования WPT Opener с бай-ином 825 долларов собрали 290 входов. На финальный стол Мартиросян сел с четвертым стеком, что, впрочем, не помешало ему добиться столь желанного триумфа. В хедз-апе он переиграл Илью Ясногородского и заработал почти 44 тысячи долларов.

Как следует насладиться дебютной "живой" победой Артур не успел, поскольку сразу после завершения финального стола WPT Opener побежал играть турнир хайроллеров, который на тот момент уже стартовал.