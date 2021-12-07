Совместное фото, где собраны звезды такой величины, просто взорвало интернет. Даты премьеры нового сезона High Stakes Poker пока нет, но по слухам, первые эпизоды появятся в феврале 2022 года.

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Первым свое участие анонсировал Даниэль Негреану, намекнув на звездный состав игроков. Позже Дженнифер Тилли опубликовала в твиттере фото, после которого все зрители убедились, что новый сезон High Stakes Poker станет самым интересным за всю историю шоу.

Официально подтвердили свое участие Том Дван, Фил Айви, Брин Кенни, Жан-Робер Белланде, Гарретт Эдельстайн, Патрик Антониус и Дойл Брансон. Вишенкой на торте в этом списке стал новоиспеченный чемпион мира Корай Альдемир.

Только приземлился в Вегасе, звонит телефон – предлагают поиграть в покер. Вообще-то я не хотел, предпочел бы отдохнуть. Но потом узнал, где и с кем, и согласился не раздумывая,

– сказал чемпион WSOP Main Event Корай Альдемир.

За столами High Stakes Poker участники играют дорогой кэш с блайндами 200/400 долларов со страддлом или 400/800 долларов. Шоу будет выходить на PokerGo.