Спільне фото, де зібрані зірки такої величини, просто підірвало інтернет. Дату прем'єри нового сезону High Stakes Poker поки що не називають, але за попередніми прогнозами, дебютний епізод з'явиться у лютому 2022 року.

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Першим свою участь анонсував Даніель Негреану, натякнувши на зірковий склад гравців. Пізніше Дженніфер Тіллі опублікувала у твіттері фото, після якого всі глядачі переконалися, що новий сезон High Stakes Poker стане найцікавішим за всю історію шоу.

Офіційно підтвердили свою участь Том Дван, Філ Айві, Брін Кенні, Жан-Робер Беланде, Гарретт Едельстайн, Патрік Антоніус та Дойл Брансон. Вишенькою на торті у цьому списку став новий чемпіон світу Корай Альдемір.

Тільки приземлився у Вегасі, мені телефонують та пропонують зіграти у покер. А я хотів лише відпочинку. Які тільки дізнався де грати та з ким, без роздумів одразу погодився,

– зазначив чемпіон WSOP Main Event Корай Альдемір.

За столами High Stakes Poker учасники грають дорогий кеш із блайндами 200/400 доларів зі страддлом або 400/800 доларів. Шоу транслюватиме PokerGo.