В 2020-му році щасливчик обібрав онлайн-провайдера BetMGM на фантастичні 3,2 мільйони доларів. Історією став і цей рекорд.

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Американка "Dori B" вирішила випробувати фортуну, полюючи на Colossal Jackpot, який сягнув рекордних 3,5 мільйони доларів. Вибравши потрібний слот MGM Grand Millions, жінка і з інвестиціями не прогадала. "Однорукий бандит" здався на милість "Dori B" по ставці 10 доларів за удар.

Уже незабаром американка позувала із велетенським чеком на кругленьку суму, яка, як зізнається рекордсменка, сильно змінить її життя. Насамперед, "Dori B" планує добряче витратитись на відпочинок для своєї сім’ї. А левову частку виграшу віддасть на добрі справи, зайнявшись волонтерською роботою.