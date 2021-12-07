В 2020-м году счастливчик обобрал онлайн-провайдера BetMGM на фантастические 3,2 миллиона долларов. Историей стал и этот рекорд.

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Американка "Dori B" решила испытать фортуну, охотясь на Colossal Jackpot, который достиг рекордных 3,5 миллиона долларов. Выбрав нужный слот MGM Grand Millions, женщина и с инвестициями не прогадала. "Однорукий бандит" сдался на милость "Dori B" по ставке 10 долларов за удар.

Уже вскоре американка позировала с огромным чеком на кругленькую сумму, которая, как признается рекордсменка, сильно изменит ее жизнь. Прежде всего, "Dori B" планирует изрядно потратиться на отдых для своей семьи. А львиную долю выигрыша отдаст на добрые дела, занявшись волонтерской работой.